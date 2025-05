Lavoro Caridi | Con Fsi e Siisl gemello digitale del cittadino

Il futuro del lavoro è qui! Vincenzo Caridi annuncia la creazione del gemello digitale del cittadino, un progetto innovativo che integra il Fascicolo sociale e lavorativo con l'intelligenza artificiale. Questo strumento non solo personalizzerà i percorsi formativi, ma supporterà anche le istituzioni nella progettazione di interventi welfare più efficaci. Una marcia in più per un'occupazione su misura, in un mondo del lavoro in continua evoluzione!

(Adnkronos) – "Con il Fascicolo sociale e lavorativo e il Siisl costruiamo il gemello digitale del cittadino: un ecosistema che, grazie all’intelligenza artificiale, suggerirà percorsi formativi mirati e aiuterà Regioni e Comuni a calibrare gli interventi di welfare". Lo ha detto Vincenzo Caridi, capo dipartimento politiche del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lavoro, Caridi: “Con Fsi e Siisl gemello digitale del cittadino”

