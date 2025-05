Lavoro Calderone | Già arrivate 60mila domande per bonus giovani e donne

Il bonus per giovani e donne sta attirando l'attenzione di migliaia di aspiranti lavoratori, con 60mila domande già presentate! Questo trend segna un cambiamento significativo: il lavoro sta diventando più appetibile dei sussidi. In un'epoca in cui la ricerca di opportunità stabili è cruciale, il ministro Calderone sottolinea un'inversione di rotta nel mercato del lavoro. Scopri come queste nuove opportunità possono trasformare il futuro professionale di molti!

"Sono già arrivate 60mila domanda per il bonus giovani e donne". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova. "Sta diminuendo – ha continuato- la percentuale di inattivi, in questo momento la percezione è che il lavoro è più conveniente del sussidio"

Lavoro, Calderone: incontro proficuo. Su sicurezza sensibilità comune

A Roma, il 20 maggio, si è svolto un incontro proficuo tra le parti datoriali e sindacali, condividendo sensibilità sulla sicurezza sul lavoro.

