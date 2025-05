Lavori sulla Sr435 Dal 3 giugno transito chiuso all’altezza del Lago Azzurro

Dal 3 giugno, la SR 435 si trasforma: chiusura del transito all'altezza del Lago Azzurro per dare avvio a lavori importanti. Il sindaco Daniele Bettarini annuncia un senso unico verso Pescia. Questo intervento non è solo una questione locale, ma parte di un trend crescente di riqualificazione delle infrastrutture stradali in Italia. Un aspetto interessante? Strade migliori possono significare anche un turismo potenziato nella splendida zona!

Proseguono i lavori sulla Sr 435 Rio Torto, all’altezza del Lago Azzurro. Ne dà notizia il sindaco Daniele Bettarini, spiegando che inizia una nuova e sostanziale fase del progetto: "Da martedì 3 giugno sarà chiuso il transito sulla strada e istituito il senso unico in direzione Pescia per via Buonarroti". Il traffico proveniente da Pescia–Santa Lucia dovrà utilizzare i percorsi alternativi che saranno debitamente segnalati dalla Provincia con apposita cartellonistica. Il progetto riguarda la ristrutturazione e il consolidamento del ponte sul rio Torto lungo la strada regionale Lucchese tra Buggiano e Uzzano, all’altezza del lago Azzurro, dove questa settimana sono terminati gli scavi di Toscana Energia propedeutici all’intervento, che costa 330mila euro ed è stato affidato alla Polistrade Costruzioni Generali di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori sulla Sr435. Dal 3 giugno transito chiuso all’altezza del Lago Azzurro

Strada 435. Ancora lavori ma senza ritardi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

