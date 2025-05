Lavori post alluvione posata la struttura del nuovo ponticello che sostituisce quello bailey

Nel cuore della ripresa post-alluvione, si erge un nuovo simbolo di resilienza: il ponte che sostituisce il vecchio Bailey. Il cantiere avanza a ritmo sostenuto, trasformando strade in luoghi di rinascita. Questo intervento non è solo una questione di infrastrutture, ma rappresenta la volontà di una comunità di ricostruire e guardare al futuro. Un'opportunità per riflettere su quanto sia fondamentale investire nel nostro territorio.

Avanza speditamente il cantiere del secondo lotto dei lavori post- alluvione. Dopo via Rubicone destra, interessata da opere di fresatura e scavo e successivamente riqualificata con la fondazione stradale e l’asfalto e completata con l’allestimento del guard-rail, l’intervento è proseguito in via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lavori post alluvione, posata la struttura del nuovo ponticello che sostituisce quello bailey

Allarme a Tolentino, lavori di demolizione post sisma di un edificio: i calcinacci investono e danneggiano due case vicine. Una famiglia costretta a dormire fuori

Allerta a Tolentino per un incidente durante i lavori di demolizione post-sisma di un edificio. I calcinacci caduti hanno danneggiato gravemente due abitazioni vicine, costringendo una famiglia a cercare rifugio altrove.

