Lavori in stazione a Treviso | il binario 1 resterà chiuso per tre mesi

...per i pendolari che ogni giorno si muovono verso le loro destinazioni. Questo intervento, parte di un progetto più ampio di ammodernamento delle infrastrutture, promette di rendere la stazione di Treviso non solo più funzionale, ma anche più accogliente. I treni continuano a viaggiare, ma è importante prestare attenzione alle comunicazioni e ai cambiamenti. Un piccolo sacrificio per un grande passo verso il futuro!

Dal 16 giugno al 12 settembre il binario 1 della stazione dei treni di Treviso Centrale verrà chiuso ai pendolari per consentire a Rfi di eseguire i lavori di rinnovo della pensilina nel progetto di riqualificazione della nuova stazione ferroviaria. Modifiche importanti, dunque, soprattutto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Lavori in stazione a Treviso: il binario 1 resterà chiuso per tre mesi

Proseguono i lavori per la nuova stazione 'interrata' di Capurso: "Opera strategica per il territorio"

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la nuova stazione interrata di Capurso, un'opera strategica per il territorio.

