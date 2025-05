Lavori del 2021 alla fognatura E’ polemica

Un debito fuori bilancio riaccende le tensioni nel consiglio comunale, portando alla ribalta il tema della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Il lavoro del 2021 sulla fognatura di Ponte a Egola, realizzato dal Consorzio Cuoidepur, solleva interrogativi sul controllo degli interventi straordinari. In un periodo in cui i cittadini chiedono maggiore responsabilità, questo episodio potrebbe diventare un caso emblematico per l'intera amministrazione. Chi ne pagherà le conseguenze?

Un debito fuori bilancio infiamma il consiglio comunale. Nervi tesi fra maggioranza e opposizione. Cos’è successo? "Il debito fuori bilancio – attacca Filo Rosso – arriva da un intervento effettuato nel 2021 sulla rete fognaria di Ponte a Egola da parte del Consorzio Cuoidepur, con cui il Comune è convenzionato. Trattandosi di intervento straordinario su una fognatura di proprietà comunale, era necessario un atto amministrativo del Comune che autorizzasse i lavori, individuasse il soggetto esecutore e prevedesse l’impegno di spesa". "Tutto questo non è stato fatto. Il Comune ha omesso di formalizzare l’atto necessario e, nonostante fosse a conoscenza dell’importo fin dal 2022, ha lasciato scadere i tempi e si è trovato oggi a dover riconoscere un debito fuori bilancio – dice Veronica Bagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori del 2021 alla fognatura. E’ polemica

Cerca Video su questo argomento: Lavori 2021 Fognatura Polemica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lavori del 2021 alla fognatura. E’ polemica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lavori del 2021 alla fognatura. E’ polemica

Secondo lanazione.it: Un debito fuori bilancio infiamma il consiglio comunale. Nervi tesi fra maggioranza e opposizione. Cos’è successo? "Il debito fuori ...

Strade e garage allagati, è polemica "Mai fatti i lavori sulle fognature"

Si legge su lanazione.it: Nel 2021 è nato, infatti, il "Comitato contro gli allagamenti di via Da Vinci, di San Francesco e piazza Buontalenti". La fognatura non riceve a sufficienza e poiché la zona (ex palude prima ...

Ristrutturazione fognatura Ponte a Egola, Riformisti San Miniato: "Nessuna risposta. Giunta arrogante"

Riporta gonews.it: "Abbiamo ascoltato con interesse l’ultima seduta del Consiglio Comunale durante la quale, tra le altre cose, si è discusso del riconoscimento di un debito ...