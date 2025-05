Lavori alla stazione Termini modifiche alla circolazione dei treni in Umbria

Dal 3 al 14 giugno, la stazione di Roma Termini si tinge di cambiamenti! I lavori di rinnovo dei deviatoi porteranno a modifiche nella circolazione dei treni regionali in Umbria. Questo intervento non solo migliorerà l'infrastruttura ferroviaria, ma rappresenta anche un passo verso un trasporto pubblico più efficace e sostenibile. Non perdere l’opportunità di scoprire come questi lavori influenzeranno i tuoi viaggi!

Per lavori di rinnovo deviatoi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nella stazione di Roma Termini, dal 3 al 14 giugno alcuni treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), sono interessati da provvedimenti di modifica orario eo limitazioni di percorso. Dal 3 all’8. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Lavori alla stazione Termini, modifiche alla circolazione dei treni in Umbria

Proseguono i lavori per la nuova stazione 'interrata' di Capurso: "Opera strategica per il territorio"

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la nuova stazione interrata di Capurso, un'opera strategica per il territorio.

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stazione Termini Modifiche Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Due giorni di lavori, modifiche e cancellazioni per treni regionali e intercity; Trenitalia, Regionale Lazio: nei giorni 1, 4 e 5 giugno modifiche per lavori di manutenzione; Lavori di manutenzione sulla Roma-Napoli, modifiche ai treni. Disagi in vista; Lavori nella stazione di Paola, cancellati treni da Reggio per Milano-Roma e Torino: i dettagli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trenitalia, nel Lazio modifiche circolazione su alcune linee per lavori manutenzione

Come scrive radiocolonna.it: Home Economia urbana Trenitalia, nel Lazio modifiche circolazione su alcune linee per lavori manutenzione ...

Lavori di manutenzione sulla Roma-Napoli, modifiche ai treni. Disagi in vista

Si legge su latinatoday.it: Gli interventi programmati con alcune corse che verranno cancellate nella giornata di giovedì 22 maggio. Altri interventi anche il 24 maggio. Cosa cambia ...

Due giorni di lavori, modifiche e cancellazioni per treni regionali e intercity

Da romatoday.it: Ancora il 25 maggio, per gli stessi lavori, alcuni treni regionali tra Firenze e Roma subiranno parziali cancellazioni, variazioni e modifiche di orario o di fermate. Infine, il 25 maggio per dei ...