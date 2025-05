Lavori alla sede storica Croce Rossa trova casa all’Accademia della Guardia di Finanza

La storica sede della Croce Rossa si trasforma, ma non scompare. Grazie all’appello del presidente Sforza, emerge un’alleanza inedita tra istituzioni e privati: le ambulanze ripartiranno dagli ex Riuniti, mentre l’Accademia della Guardia di Finanza accoglierà nuove funzioni. Questo progetto segna un trend di solidarietà concreta, dove comunità e istituzioni si uniscono per rispondere alle sfide contemporanee. Un esempio che potrebbe ispirare altre città!

IL RISIKO. Dopo l’appello del presidente Sforza la gara di solidarietà: dagli ex Riuniti partiranno le ambulanze. Altre funzioni ospitate da spazi del Comune e di Ferretti. «Un’alleanza concreta tra istituzioni e privati in favore della Cri». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lavori alla sede storica, Croce Rossa trova casa all’Accademia della Guardia di Finanza

