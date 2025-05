Lavori alla pensilina del Sacrario l' ufficio turistico si sposta

A partire dal primo giugno, l'ufficio informazioni turistiche si sposta in via Ascenzi, nei nuovissimi locali dell'infopoint per la via Francigena! Questo trasloco non è solo una questione logistica, ma un passo verso una maggiore valorizzazione del nostro territorio, fulcro di storia e cultura. Scoprire la via Francigena da un punto d'accoglienza ristrutturato renderà ogni visita ancora più speciale. Preparati a vivere un'esperienza unica!

A partire dal primo giugno, l'ufficio informazioni turistiche sarà trasferito temporaneamente dai locali della pensilina del Sacrario a quelli recentemente ristrutturati in via Ascenzi che ospitano l'infopoint per la via Francigena, inaugurato lo scorso mese come punto di accoglienza per l'anno.

Pensilina e Sallupara, affidati i lavori

Lo riporta civonline.it: L’altro cantiere riguarda il Sacrario. In particolare si tratta dei lavori di completamento e la riqualificazione della Pensilina e le aree adiacenti. Anche in questo caso l'affidamento è ...