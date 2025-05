Lavori ai binari a Termini modificate le corse su 6 tratte I dettagli

Dal 3 al 14 giugno 2025, la stazione di Termini subirà interventi di manutenzione ai binari, con modifiche sulle corse di sei tratte. Un investimento di circa 2 milioni di euro per garantire viaggi più sicuri e affidabili: un passo verso un futuro ferroviario più moderno. Questi lavori non solo miglioreranno l'efficienza del servizio, ma segnalano anche un impegno crescente per una mobilità sostenibile in tutta Italia. È il momento di prepararsi!

Dal 3 al 14 giugno 2025 la rete ferroviaria italiana del gruppo FS svolgerà importanti lavori di manutenzione lungo i binari della stazione di Termini. Gli interventi, grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro, riguarderanno diversi deviatoi di stazione e vedranno coinvolte 20 persone.

Treni, linea Firenze-Pisa: lavori sui binari, stop alla circolazione tra Empoli e Pontedera per due domeniche

Sulla linea Firenze-Pisa sono in programma lavori sui binari che comporteranno lo stop alla circolazione dei treni tra Empoli e Pontedera per due domeniche.

