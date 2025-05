Lavoravano e vivevano nei capannoni | il video che mostra le fabbriche-lager

Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Brescia ha svelato un'inquietante realtà: 71 operai, costretti a vivere e lavorare in capannoni lager, con stipendi da fame. Questo caso mette in evidenza non solo lo sfruttamento nel settore tessile, ma anche l’urgenza di riflettere sulle condizioni di lavoro nella nostra economia globale. Un punto cruciale che ci invita a ripensare il valore del lavoro etico. È ora di dire basta!

Settantuno operai, di cui la metà al lavoro in condizioni degradanti e con stipendi da fame. È il bilancio di una maxi operazione condotta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Brescia, che ha portato alla luce un sistema di sfruttamento in quattro laboratori tessili cinesi (qui tutti i.