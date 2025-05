Lavoratori cercasi l’azienda n 1 tutta italiana ha aperto le porte | non serve alcun titolo di studi basta la patente B

Lavoro in arrivo! Ferrovie dello Stato Italiane ha aperto le porte a giovani tra i 18 e i 29 anni, offrendo opportunità senza vincoli di titolo di studio. Con la patente B in tasca, puoi entrare a far parte dell’innovativa squadra di FS Security. Questo è un passo concreto verso un futuro professionale solido, in linea con il piano strategico 2025-2029. Non perdere l’occasione di costruire la tua carriera nel settore ferroviario!

Opportunità di lavoro in tutta Italia per giovani tra i 18 e i 29 anni si assumono diplomati per la sicurezza aziendale. Ferrovie dello Stato Italiane continua a investire sulle nuove generazioni, promuovendo iniziative di inserimento lavorativo nell’ambito del proprio piano strategico 2025 – 2029. In questo contesto, FS Security ha avviato una campagna di reclutamento per operatori specializzati di protezione aziendale, offrendo posti di lavoro dal Nord al Sud Italia. Si tratta di un’occasione rilevante per tanti giovani diplomati in cerca di una prima occupazione stabile e qualificante. L’iniziativa è pensata per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro anche a chi non ha precedenti esperienze nel settore della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lavoratori cercasi, l’azienda n.1 tutta italiana ha aperto le porte: non serve alcun titolo di studi, basta la patente B

Lavoratori Lidl in sciopero, diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. I sindacati: «Ora l’azienda torni al tavolo delle trattative»

Lidl protagonista di uno sciopero nazionale: diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. L’adesione dei lavoratori, descritta come «straordinaria» dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, ha coinvolto presidi e manifestazioni.

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Cercasi Azienda N Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum in materia di lavoro: le ragioni del sì e le ragioni del no; Offerte di lavoro zona Senese – Siena; Mismatch, competenze cercasi: le pmi non trovano lavoratori -; Offerte di lavoro zona Valdichiana – Montepulciano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta

Secondo fiscoetasse.com: Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407 ... Welfare aziendale & Fringe benefit - libro di carta 2025 Collegato Lavoro 2025: guida alle novità ...

Vaccinazione dei lavoratori: l’azienda può chiedere il green pass?

Segnala ipsoa.it: Vaccinazione dei lavoratori e green pass obbligatorio sono al centro di ampi dibattiti riaccesisi all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 105 del 2021. L’attuale ...

Welfare aziendale: quali sono i vantaggi fiscali per i datori di lavoro

Lo riporta ipsoa.it: Con la circolare n. 5/2018 l’Agenzia delle Entrate è entrata sulla definizione di categorie di lavoratori ai fini del welfare aziendale. Secondo l’agenzia, affinché le predette somme e ...