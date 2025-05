Lautaro Martinez | Rivincere è la cosa più difficile! Sono orgoglioso

Lautaro Martinez, a poche ore dalla finale di Champions League, ha espresso la sua determinazione e orgoglio per l’Inter. In un contesto calcistico dove la pressione è alle stelle, il suo messaggio risuona forte: "Rivincere è la cosa più difficile". Questo spirito combattivo non è solo un mantra sportivo, ma riflette una ricerca collettiva di riscatto, proprio mentre il calcio sta riprendendo vita dopo un periodo di sfide globali. Chi sarà il vero protagonista?

Lautaro Martinez ha rilasciato l'intervista nel giorno della finale di Champions League contro il Psg. Le sue parole al Matchday Programme dell'Inter. PERCORSO – Mancano pochissime ore alla finale di Champions League tra Psg e Inter, Lautaro Martinez ha suonato la carica con le sue parole: « Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. È importante essere arrivati a questo livello: ora vogliamo affrontare al meglio questa partita che è importantissima, godercela e dare tutto. La finale la viviamo con intensità, ci siamo preparati al meglio perché questa è la partita più importante della stagione.

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

