Lautaro Martinez emozionato | Finale intensa ci siamo guadagnati il rispetto di tutti Stasera…

Lautaro Martinez si prepara a vivere l'emozione di una finale che potrebbe segnare un'epoca: "Ci siamo guadagnati il rispetto di tutti". Le sue parole risuonano forti in un momento in cui l'Inter, simbolo di resilienza e determinazione, lotta per confermarsi tra i grandi d'Europa. La mentalità vincente è il vero motore di questa squadra, pronta a scrivere la storia. Sarà una notte indimenticabile!

Lautaro Martinez suona la carica verso PSG Inter: le parole del capitano al Matchday Programme dei nerazzurri. Le parole di Lautaro Martinez al Matchday Programme dell' Inter verso la finale di Champions contro il PSG: EMOZIONI – «Per noi è sempre importante trasmettere la mentalità vincente che abbiamo costruito in questi anni perché quando uno comincia a vincere vuole continuare a farlo ma rivincere è la cosa più difficile. Andiamo in campo con questo spirito poi ogni gara è diversa ma le finali si devono giocare al massimo. Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti.

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Inter, Lautaro: "Orgoglioso di questa squadra, le finali si giocano al massimo e lo faremo"

msn.com scrive: Capitan Lautaro Martinez carica l'Inter in vista della finale di Champions League contro il Psg. Poche ore dividono i nerazzurri dal capitolo finale della competizione a Monaco di Baviera, 90' (o più) ...

Lautaro Martinez e la sfida finale: riportare la Coppa a Milano

Come scrive msn.com: Lautaro Martinez punta alla vittoria della Champions League con l'Inter contro il Paris Saint-Germain, un trofeo che manca da 15 anni.

Inter, Lautaro piange in diretta tv: si commuove anche Caressa. Inzaghi chiude la porta agli arabi, le parole alla vigilia del PSG

Secondo sport.virgilio.it: Finale Champions League, le lacrime di Lautaro Martinez in diretta tv quando vede il video di incoraggiamento della famiglia. Simone Inzaghi chiude le porta all'Arabia Saudita ...