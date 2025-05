Lautaro Martinez e la sfida finale | riportare la Coppa a Milano

Lautaro Martinez è pronto a scrivere un altro capitolo della sua leggenda, portando la Champions League a Milano. Dopo aver sollevato trofei che ogni bambino sogna, ora il bomber argentino si prepara a confrontarsi con la storia. La finale non è solo una partita: è l’opportunità di completare un percorso straordinario. Il mondo del calcio è in attesa, e il racconto di questa sfida potrebbe cambiare il destino di molti. Chi non sogna di brillare sotto i riflettori?

L'alloro che manca è a 90'. Come due anni fa, all'allenamento della vigilia della finale di Champions League c'è un ospite a bordo campo. La Coppa più ambita, il trofeo che divide le bacheche di prestigio da quelle a cui manca qualcosa. Lautaro Martinez vanta trionfi che sono il sogno dei bambini diventati calciatori. Ha vinto Mondiale e Coppa America con l'Argentina, lo Scudetto (due volte) con l'Inter. Qualche altro gingillo che fa da contorno. Ma su quella gradita visione che sta al di là del perimetro di gioco, ancora non ha messo le mani. "Ho vinto tanti trofei importanti e questo è l'obiettivo che mi manca, un obiettivo molto importante per un calciatore - afferma in conferenza stampa dalla pancia dello stadio che oggi ospiterà la finale contro il Paris Saint-Germain -.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Lautaro Martinez e la sfida finale: riportare la Coppa a Milano

Inter, Lautaro piange in diretta tv: si commuove anche Caressa. Inzaghi chiude la porta agli arabi, le parole alla vigilia del PSG

PSG-Inter, Lautaro Martinez svela la ricetta per la finale

