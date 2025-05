Lautaro e Thuram | l' Inter gira quando girano loro

Se l'Inter ha lottato ad altissimo livello su ogni fronte, larga parte del merito va alla fotonica accoppiata ThuLa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lautaro e Thuram: l'Inter gira quando girano loro

Inter, è l’incastro perfetto: ecco il vice di Lautaro e Thuram

Inter cerca stabilità in attacco con un nuovo vice Lautaro e Thuram. Dopo esperimenti falliti, la dirigenza ha individuato l’incastro perfetto per rafforzare la squadra e puntare al massimo obiettivo.

Psg-Inter 2-0, Thuram sfiora il gol, finito il primo tempo – La diretta

Come scrive msn.com: L'Inter ci mette troppo per reagire all'uno-due dell'ex Hakimi e di Doué, il cui tiro è deviato da Dimarco. Finale di primo tempo in crescita, con un colpo di testa di Thuram che sfiora il sette ...

Lautaro torna titolare con Thuram: le probabili formazioni della finale PSG-Inter in Champions

Secondo fanpage.it: Le probabili formazioni di PSG-Inter, la finale di Champions League 2024-2025. Inzaghi ritrova Lautaro e Pavard. Nel PSG Kvaratskhelia torna nel tridente con Dembélé e Doué.