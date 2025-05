Laura l’amore al tempo di “Happy Days” e quello al tempo della prova

La storia di un amore mai sbocciato è un viaggio universale che tutti abbiamo attraversato. Quella di Laura, con i suoi denti bianchissimi e le efelidi chiare, rappresenta il sogno romantico di un periodo che sembra lontano, ma è sempre attuale. Il legame tra ricordi e letture diventa un filo rosso che ci accompagna, proprio come i finalisti del Premio Strega 2025, in cerca di emozioni e storie da raccontare. Un invito a non lasciare mai parole inespresse

A lle medie a Borgosesia mi piaceva una ragazzina bionda, con le efelidi chiare e i denti bianchissimi, di nome Laura. Ovviamente non ho mai avuto il coraggio di dirglielo e di corteggiarla. È la nota sindrome del “non son degno di te”. E poi, dopo l’esame di terza, dovetti cambiare città. Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 X Leggi anche › 10 libri da leggere a maggio 2025 Ci scrivemmo qualche lettera: allora si usava così. Erano lettere in cui si parlava del più e del meno, come in un WhatsApp di oggi: ricordo solo che Laura aveva una carta da lettere molto bella, con un disegno di cavalli che correvano liberi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Laura, l’amore al tempo di “Happy Days” e quello al tempo della prova

