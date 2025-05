L’attacco ibrido all’Occidente è il pericolo numero uno Scrive Terzi

L'attacco ibrido all'Occidente è un campanello d'allarme che segna un momento cruciale per la nostra democrazia. In un mondo dove l'informazione può essere manipolata, il potere di dare forma alla verità è più prezioso che mai. Questo trend di disinformazione e propaganda ci sfida a diventare lettori critici e cittadini consapevoli. Solo così possiamo difendere il nostro diritto a una voce autentica in questo mare di rumore.

Informare, nel suo significato più intrinseco, presuppone un dare forma. Non a caso, l'informazione è proprio quel mezzo che dà una voce a ciò che accade. Aristotele sosteneva che dall'unione di forma e materia si ottiene la sostanza. Un'intuizione calzante, perché nei nostri sistemi democratici l'informazione è davvero un bene sostanziale. Nella libertà di ognuno di noi di crearsi un'opinione, un'interpretazione, un pensiero critico, l'informazione svolge il ruolo di una tabula da cui attingere. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa – nel 2021 – l'ha definito "diritto alla conoscenza", ossia diritto ad avere tutti gli strumenti per comprendere ciò che accade fuori di noi per formare poi dentro di noi un'idea.

