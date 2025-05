L' attacco del Pd | Far passare il filobus sulla strada parco una sfida di Comune e Tua alla magistratura

Il dibattito sul passaggio del filobus sulla strada parco accende gli animi e mette in luce un tema cruciale: il rispetto delle istituzioni. I consiglieri del PD non le mandano a dire, sottolineando una crescente tensione tra Comune, TUA e magistratura. Questo incidente non è solo locale; è sintomo di un trend più ampio che coinvolge la fiducia nel sistema democratico. Scopri perché tutti parlano di questo tema scottante!

"Il messaggio è chiaro: Comune e Tua si sentono superiori alla magistratura e ai suoi rilievi. Stiamo giungendo al disprezzo del rapporto fra istituzioni, siamo a un passo dal 'me ne frego'". Questo il duro commento dei consiglieri comunali del Partito democratico sul passaggio del filobus sulla.

