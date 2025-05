Latina arte a porte aperte con la mostra di Emilia Isabella

...l'arte incontra la comunità! La mostra di Emilia Isabella è un invito a riscoprire il patrimonio culturale di Latina, in un momento in cui l'arte sta tornando al centro della nostra quotidianità. Partecipare significa non solo ammirare opere d'arte, ma anche essere parte di un movimento che valorizza la creatività locale e stimola il dialogo tra generazioni. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente!

Latina, 31 maggio 2025- La Provincia di Latina prosegue anche a giugno il suo percorso di valorizzazione culturale aprendo le porte della storica Sala Cambellotti a cittadini, scuole e visitatori. Situata all’interno del Palazzo del Governo, la sala decorata dal genio visionario di Duilio Cambellotti torna ad essere uno spazio vivo e dinamico, dove la bellezza del passato incontra le espressioni più attuali dell’arte contemporanea. Cuore dell’iniziativa è la rassegna “Redenzione dell’Arte”, pensata come un’esperienza immersiva capace di mettere in dialogo il patrimonio figurativo del primo Novecento con le voci della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

