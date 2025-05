L’Atalanta è una passione E nelle passioni ci si mette il cuore che sta dalla parte opposta del portafogli

L'Atalanta è molto più di una squadra: è un amore che pulsa tra le mura di Bergamo. Ma ora, con l’addio di Gasperini, si chiude un capitolo epico. L’era dei trionfi in Europa e del gioco spettacolare lascia spazio a nuove sfide. Questo cambiamento rappresenta non solo la fine di un ciclo, ma l’inizio di una ricerca di identità nel calcio moderno. Riuscirà la Dea a ritrovare le sue radici senza perdere il cuore?

E così par proprio deciso. Questo psicodramma del "mi si nota di più se dico che ho firmato o se mi faccio pregare", parafrasando il Nanni Moretti di Ecce Bombo, forse è finito. L'epoca del Gasperini dei record, quello dell'Europa League, e dei primissimi posti in Campionato volge definitivamente al termine. A nulla sono valsi gli accorati appelli dei tifosi per cui l'Atalanta non è una società di calcio. Per molti è la storia della propria famiglia, il nonno che accompagnava i bimbi alla partita allo Stadio Brumana (che non era il Gewiss e a molti piaceva più come prima) gli aneddoti a tavola su questo o quel match, con le mamme sempre imbronciate, perché il calcio è una cosa da uomini grandi e piccini.

Atalanta, tifosi contro Pagliuca per l’addio di Gasperini: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione e rispetto”

L'addio di Gian Piero Gasperini segna una svolta epocale per l'Atalanta e scatena la reazione appassionata dei tifosi.

