Lastra Signa albero cade in strada

Una grossa quercia ha interrotto il traffico notturno a Lastra a Signa, cadendo su Via Carcheri. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: la gestione delle alberature urbane. Con eventi climatici estremi in aumento, è fondamentale prevenire simili incidenti. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, ci ricordano l'importanza di mantenere un equilibrio tra natura e sicurezza nelle città. La salvaguardia del verde urbano è una responsabilità collettiva!

La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuto per la caduta di una grossa quercia ad alto fusto che ha invaso l'intera carreggiata in Via Carcheri. Sul posto, nel comune di Lastra a Signa, è stata inviata la squadra di terra e l’autoscala che ha iniziato i tagli per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Lastra Signa, albero cade in strada

Meningite in Toscana: caso a Lastra a Signa, ragazza ricoverata al Meyer

Una ragazza di Lastra a Signa è stata ricoverata all'ospedale Meyer per meningite causata dal ceppo del meningococco B.

