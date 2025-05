Lastra a Signa | albero cade in strada nella notte Chiusa via dei Carcheri

Notte di tensione a Lastra a Signa: un albero è crollato in via dei Carcheri, bloccando il traffico. Sotto l'azione tempestiva dei vigili del fuoco, i soccorritori sono intervenuti per liberare la strada e garantire la sicurezza dei cittadini. Questo episodio sottolinea l'importanza della manutenzione del verde urbano, soprattutto in un periodo caratterizzato da eventi climatici estremi. L'attenzione alla sicurezza diventa sempre più cruciale nelle nostre città!

Sul posto inviata la squadra di terra e l’autoscala che ha iniziato i tagli per poi attendere l’intervento dell’autogru per la rimozione e liberare la strada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lastra a Signa: albero cade in strada nella notte. Chiusa via dei Carcheri

