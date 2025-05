L' associazione Centro Storico elegge il nuovo presidente

La nuova presidenza del Centro Storico, guidata da Diego Vermiglio, segna un cambio di rotta decisivo: unire le forze per valorizzare l'intera città. In un periodo in cui il turismo è in ripresa, la sfida è attirare visitatori promuovendo anche le periferie. Un punto interessante? La volontà di dare voce ai residenti, un passo fondamentale per creare un'armonia tra cittadini e turisti. La città cambia, e noi con essa!

L’ Assemblea Straordinaria del 29 maggio scorso ha deliberato di allargare il proprio raggio di azione dal Centro Storico a tutta la città, mantenendo la denominazione originaria. Diego Vermiglio, imprenditore nel settore turistico, succede ad Anthony Greco, intende farsi portavoce dei residenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'associazione Centro Storico elegge il nuovo presidente

"Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano

Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

