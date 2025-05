L’assistenzia primaria Aft i dubbi dei medici | Ci chiedono di lavorare 24 ore in più a settimana

La riforma dell'assistenza primaria sta per cambiare radicalmente il volto della sanità locale. Con l'approvazione della giunta regionale, le Aggregazioni funzionali territoriali stanno per essere introdotte anche a Imola e nel circondario. Tuttavia, l'aumento di lavoro richiesto ai medici solleva interrogativi sulla sostenibilità di questo nuovo modello. Sarà la risposta alle crescenti esigenze sanitarie della popolazione? La sfida è aperta!

Dopo l’approvazione della giunta regionale, procede spedito il percorso per creare le Aggregazioni funzionali territoriali anche ad Imola e nel circondario. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali convenzionati che daranno forma alla nuova rete dell’assistenza primaria con l’obiettivo di rafforzare il servizio sanitario. Presidi che opereranno nell’ambito dei Distretti, delle Case della Comunità e della rete degli studi medici diffusi nei territori per assicurare una copertura completa. Un nuovo assetto organizzativo, previsto da decreto ministeriale, per garantire la continuità assistenziale, la presa in carico dei pazienti cronici, la partecipazione a programmi di prevenzione e la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assistenzia primaria. Aft, i dubbi dei medici: "Ci chiedono di lavorare 24 ore in più a settimana"

