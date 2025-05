L' assessore Seccia a Pettinari sui debitori dell' ente | Tra i 114 anche beneficiari di misure di sostegno e scrutatori

L'ultima rivelazione del comune scuote il panorama politico: 114 debitori, tra cui beneficiari di misure di sostegno e scrutatori, devono oltre 373mila euro. Questo dato solleva interrogativi su come le istituzioni gestiscono le risorse pubbliche in un momento di crisi economica. L'assessore Seccia risponde a Pettinari, ma la questione resta aperta: è tempo di una revisione profonda delle politiche di supporto e dei controlli sui debitori? La trasparenza è fondamentale!

Che quegli oltre 373mila euro di debiti siano riferiti a 114 ditte e società non sarebbe stata altro che una deduzione del gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari dato che nella risposta arrivata dal settore Finanze si parla di "soggetti" e se è vero che ci sono debiti anche relativi ai.

