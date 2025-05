L’assessore Acerbi è efficiente ma mancano ancora molti dati

Il dibattito a Cesena si intensifica! L'assessore Acerbi, pur dimostrando efficienza, deve ancora colmare alcune lacune nei dati. La polemica tra i consiglieri di Cesena Siamo Noi e l'amministrazione ci ricorda quanto sia fondamentale la trasparenza in un momento in cui i cittadini chiedono sempre più responsabilità. Le parole di Franco Pedrelli accendono i riflettori su un tema cruciale: l'importanza di un governo locale che tiene davvero conto delle esigenze della comunità.

Prosegue il botta e risposta fra i consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi e l’amministrazione comunale: due giorni fa ha lanciato il sasso (senza nascondere la mano) Franco Pedrelli, esperto di Cesena Siamo Noi in commissione consiliare, che tiene sott’occhio questo e altri punti critici da parecchi anni, aveva riconosciuto una certa inversione di tendenza nell’incremento della montagna dei crediti insoluti, cioè delle somme che il Comune non riesce a riscuotere per un importo totale di 47 milioni di euro, 10 dei quali incassati. Ieri l’assessore al Bilancio Camillo Acerbi aveva risposto riconoscendo le difficoltà incontrate dall’amministrazione comunale, ma sottolineando che la situazione sta gradualmente migliorando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’assessore Acerbi è efficiente ma mancano ancora molti dati"

