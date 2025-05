L' assalto del Bulldog all' u-boot U-110 | l' assalto fantasma che ha cambiato la guerra

Il 9 maggio 1941, un audace assalto britannico all'U-110 cambiò il volto della Seconda Guerra Mondiale. Recuperando la macchina Enigma, i marinai non solo segnarono un colpo di fortuna, ma diedero a Alan Turing e ai suoi geni di Bletchley Park la chiave per decifrare i segreti nazisti. Un momento cruciale che sottolinea quanto un'azione audace possa alterare il corso della storia. Scopri come la determinazione può trasformare il destino di interi popoli!

