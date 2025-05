L' asilo di Roiano apre la crisi di maggioranza | Siamo stufi basta falsità bugie e omissioni

La crisi di maggioranza si infiamma attorno all'asilo di Roiano, rivelando tensioni crescenti all'interno della giunta Dipiazza. I cittadini chiedono trasparenza e verità, mentre l'opinione pubblica è stanca di promesse non mantenute. La questione dell'asilo, oltre a essere un tema cruciale per le famiglie, si fa simbolo di un malcontento più ampio. Ci sarà un vero cambiamento oppure tutto si risolverà in un'allegra chiacchierata davanti a un

Finirà a tarallucci e spritzeti in qualche bar del centro, oppure questa volta la giunta Dipiazza scricchiola davvero? La spinosa questione dell'asilo nido di Roiano è diventata, al di là dei grandi festeggiamenti per l'inaugurazione della nuova piazza, terreno di scontro vero tra Fratelli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - L'asilo di Roiano apre la crisi di maggioranza: "Siamo stufi, basta falsità, bugie e omissioni"

