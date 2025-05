L' ascesa di Zcs | 16 milioni per il nuovo stabilimento e due robot intelligenti in arrivo

Zucchetti Centro Sistemi non si ferma e annuncia un investimento di 16 milioni per il nuovo stabilimento, accompagnato dall'arrivo di due robot intelligenti. Un passo audace che si inserisce perfettamente nel contesto attuale di digitalizzazione e innovazione. Il laboratorio della follia, recentemente inaugurato, rappresenta un vero e proprio hub creativo per l’intelligenza artificiale. Scopri come questa strategia potrebbe rivoluzionare il panorama industriale!

Dal 2023 Zucchetti Centro Sistemi ha inaugurato il laboratorio della follia per gestire e sviluppare progetti legati all’intelligenza artificiale. Una decisione in linea con la filosofia di un’impresa multibusiness, capace di integrare mondi diversi sotto un’unica direzione strategica. Dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'ascesa di Zcs: 16 milioni per il nuovo stabilimento e due robot intelligenti in arrivo

Cerca Video su questo argomento: Ascesa Zcs 16 Milioni Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

L'ascesa di Zcs: 16 milioni per il nuovo stabilimento e due robot intelligenti in arrivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mai così tanti casi di influenza in Italia (16 milioni), colpa di un mix di virus

Scrive blitzquotidiano.it: In Italia, secondo il più recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il numero complessivo dei casi ha toccato quota 16.129.000 ... tra i 47 e gli 82 milioni di casi, con ...