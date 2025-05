L’artista in prima linea Serranda sul coraggio Lauraballa | l’arte che parla

Lauraballa, l'artista pratese che trasforma le serrande in opere d'arte, sarà al Seminare Idee Festival dal 6 all'8 giugno. Il suo progetto Coni Art ridà vigore al centro storico, rispondendo a un trend sempre più forte: l'arte come strumento di rigenerazione urbana. Scopri come il coraggio di questa pittrice e scultrice sta cambiando il volto della città, rendendo ogni angolo un racconto da vivere! Non perdere questa occasione di ispirazione.

Sarà presente anche Lauraballa, pittrice e scultrice pratese, al Seminare Idee Festival in città dal 6 all ‘8 giugno. A Prato è conosciuta per il progetto Coni Art attraverso il quale ha dato nuova vita alle vie del centro storico mettendo a disposizione la sua arte. Nel 2023, infatti, ha iniziato a dipingere le serrande dei locali sfitti, partendo da quelle in via Mazzini, dove è anche il suo studio, nato nel 2001. "Tutto è iniziato nel febbraio 2023, dopo un episodio che mi ha scossa: stavo uscendo dal mio studio quando un’auto, sfrecciando, ha quasi rischiato di investirmi. Da lì è nata una petizione per rallentare il traffico e ho iniziato a ripensare seriamente via Mazzini come una zona pedonale, un luogo da far rifiorire anche attraverso interventi vegetali e d’arte" racconta l’artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’artista in prima linea. Serranda sul coraggio. Lauraballa: l’arte che parla

