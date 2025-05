L’Arte per l’Arte

Ieri, l'arte ha trionfato in un momento di crisi. In un'Europa lacerata da tensioni e disagi, si è sentito il richiamo a una bellezza che trascende il quotidiano. Questo evento non è solo un riflesso della nostra cultura, ma un segnale di speranza in un periodo di incertezze. La vera domanda è: può l'arte diventare la chiave per riunire un continente? Scopriamo insieme come si sta evolvendo questo dialogo vitale.

Ieri per il Paese, ma non è azzardato allargare il campo aggiungendo anche il resto dell’ Occidente, è stata una giornata diversa dalle altre e non poco. È evidente che non c’è stato un marcato colpo di spugna che abbia rimosso, anche solo in parte, le cause del disagio, per usare un eufemismo, che continuano a stringere la UE come una camicia di forza. Se non bastassero quei triboli a far tenere alta l’attenzione nel Vecchio Continente, e non solo di esso, si stanno rizelando i vecchi malumori interni alla Casa Comune che assillavano le diverse realtà geopolitiche. Sono più o meno le stesse che scalciavano già prima della pandemia e delle guerre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

