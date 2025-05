L’arringa di Paolo Del Debbio ai giovani di Forza Italia | Qui non c’è posto per le mezze seghe

In un clima di forte rivalità politica, Paolo Del Debbio ha scosso i giovani di Forza Italia al congresso all'Eur, esclamando: «Qui non c’è posto per le mezze seghe». La sua passione ha acceso la platea, richiamando l'attenzione su come la determinazione e l’impegno siano più che mai necessari in un panorama politico in continua evoluzione. Questo intervento potrebbe segnare una nuova era per il partito, attirando giovani pronti a mettersi in gioco.

Non c’era solo Fedez oggi a scaldare la platea dei giovani di Forza Italia, riuniti a congresso al Palazzo dei Congressi dell’Eur, a Roma. Anzi, a entusiasmarli pure di più se possibile è stato Paolo Del Debbio, noto conduttore tv sulle reti Mediaset dopo essere stato tra i fondatori di Forza Italia. Del Debbio ha arringato i ragazzi del partito che fu di Silvio Berlusconi snocciolando la sua ricetta per “scalarlo”: «Dovete avere spalle grosse, schiena dritta e cervello funzionante», ha detto strappando applausi. «Non c’è motivo di caricare sul carro di Forza Italia persone che non ne sono all’altezza. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - L’arringa di Paolo Del Debbio ai giovani di Forza Italia: «Qui non c’è posto per le mezze seghe»

Forza Italia Giovani Toscana si prepara al congresso di Roma

Forza Italia Giovani Toscana si appresta a vivere un momento storico in vista del congresso nazionale di Roma.

