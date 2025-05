Larissa Iapichino sfonda la barriera! Volo storico oltre i 7 metri rasentato il record italiano di Fiona May

7 metri, avvicinandosi così al record italiano di Fiona May. In un'epoca in cui gli sportivi italiani stanno riscrivendo le regole del gioco, Larissa si erge come simbolo di una nuova generazione di atleti che non conosce limiti. La sua impresa non è solo un traguardo personale, ma un invito a credere nei sogni e a trascendere barriere. Segui la sua straordinaria carriera, il meglio deve ancora venire!

Il muro è stato sfondato! La barriera è stata infranta, in un caldissimo sabato pomeriggio di fine primavera, sotto il sole di Palermo. Il volo tanto atteso si è finalmente materializzato, un enorme talento ha messo le ali e ha scritto quella pagina di storia che tutti si aspettavano già da un paio di stagioni. Larissa Iapichino ha saltato oltre i sette metri per la prima volta in carriera, entrando nell’elite internazionale della disciplina e dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per fare incetta di medaglie. La 22enne toscana è tornata in pedana dopo essersi laureata Campionessa d’Europa Indoor di salto in lungo un paio di mesi fa in quel di Apeldoorn e ha saputo regalare emozioni atterrando a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino sfonda la barriera! Volo storico oltre i 7 metri, rasentato il record italiano di Fiona May

