Larissa Iapichino | Fatidici 7 metri finalmente superati Dovevo testare la condizione ma…

Larissa Iapichino ha finalmente superato la barriera dei 7 metri, volando a 7.06 metri a Palermo e avvicinandosi al record italiano della madre Fiona May. Questo straordinario traguardo non è solo un successo personale, ma segna anche l'emergere di una nuova generazione di atleti che uniscono talento e passione. Con il mondo dell'atletica in piena evoluzione, Larissa rappresenta una promessa scintillante per il futuro, pronta a scrivere la propria storia.

Larissa Iapichino fa sognare dopo essere volata a 7.06 metri in quel di Palermo, fermandosi ad appena cinque centimetri dal record italiano detenuto da sua mamma Fiona May. La toscana allenata da papà Gianni Iapichino ha fatto il proprio esordio stagionale all'aperto ed è volata oltre i sette metri per la prima volta in carriera, diventando così la seconda atleta italiana a valicare la soglia dell'eccellenza internazionale per quanto riguarda il salto in lungo. La Campionessa d'Europa Indoor ha aperto la propria annata agonistica nel capoluogo siciliano e ha fatto letteralmente saltare il banco, incominciando nel migliore dei modi il proprio cammino estivo che culminerà con i Mondiali previsti nel mese di settembre a Tokyo.

La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

