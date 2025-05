L' Arena Garibaldi si prepara alla serie A | lavori su spalti Media Center e nuova palestra

L'Arena Garibaldi si trasforma in un palcoscenico da Serie A! Con lavori su spalti, media center e una nuova palestra, Pisa si prepara a vivere emozioni uniche. Questi interventi non sono solo un investimento per il calcio, ma rappresentano un segnale di rinascita per l'intera città . La sfida è lanciata: sarà un’estate di cambiamenti e aspettative. Rimanete sintonizzati, il futuro del calcio pisano sta arrivando!

Tempi serrati per essere pronti per la prossima stagione di Serie A. La determina 652 del 16 maggio 2025 dell'Edilizia Pubblica del Comune di Pisa ha disposto l'apertura di una procedura negoziata senza bando per affidare i lavori necessari all'adeguamento dell'Arena Garibaldi per ospitare le.

Lavori all’Helvia Recina. Impianto rinnovato per il debutto in serie D

L’Helvia Recina si prepara al debutto in Serie D con un impianto rinnovato. L'assessore Andrea Marchiori annuncia interventi significativi, tra cui la ristrutturazione della pista di atletica e dei nuovi spogliatoi.

Arena, ecco come diventerà. Pronto l’intervento del Comune. La fine dei lavori entro 75 giorni

Lo riporta msn.com: Importo da 1,3 milioni completamente finanziato con i soldi dall’amministrazione. Ecco che cosa verrà fatto: dalla demolizione della parte bassa della tribuna, ai nuovi field box.

