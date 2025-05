L’annuncio di Stefania Proietti | Umbria in Salute è online scriviamo una pagina importante per la sanità

Stefania Proietti lancia “Umbria in Salute”, una piattaforma digitale rivoluzionaria per la sanità regionale. Questo portale non solo semplifica l'accesso ai servizi, ma rappresenta anche una risposta alle esigenze moderne di digitalizzazione nel settore sanitario. Con una presenza attiva sui social, la Regione si avvicina a cittadini e pazienti, rendendo la salute più accessibile e interattiva. Scopri come questa innovazione può migliorare il tuo benessere!

La Regione annuncia che “è ufficialmente online Umbria in Salute, la nuova piattaforma digitale integrata che unifica e semplifica l'accesso ai servizi sanitari regionali. Il portale web e i canali Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube sono stati progettati per raggiungere efficacemente le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - L’annuncio di Stefania Proietti: “Umbria in Salute è online, scriviamo una pagina importante per la sanità”

L'annuncio della Proietti: "Umbria in Salute è online, oggi scriviamo una pagina importante per la sanità"

Oggi segniamo un passo avanti significativo per la sanità della nostra regione: "Umbria in Salute" è ufficialmente online! Questa innovativa piattaforma digitale non solo semplifica l'accesso ai servizi sanitari, ma rappresenta anche un trend crescente verso una salute sempre più connessa.

Nasce "Umbria in salute"

il portale della Regione Umbria dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione offre servizi digitali e strumenti interattivi

