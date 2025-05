Lanci mozzafiato e gare spettacolari Arrivano le stelle del deltaplano | Visibilità per il nostro territorio

Laveno Mombello si prepara a volare alto! Dal 10 al 14 giugno, il terzo campionato mondiale di deltaplano porterà l'adrenalina e la bellezza dei cieli sopra il nostro territorio. Una vetrina internazionale che non solo mette in luce le abilità degli atleti, ma promuove anche il turismo locale. Stai per assistere a lanci mozzafiato e gare spettacolari: un'esperienza da vivere, perché il cielo non è mai stato così vicino!

Si parte. in volo: da domani al 14 giugno Laveno Mombello ospiterà il terzo campionato mondiale di deltaplano, una competizione che vedrà partenze mozzafiato dalle vette circostanti, atterraggi strategici e gare spettacolari. I lanci si effettueranno dal Poggio Sant’Elsa, sul Monte Sasso del Ferro, e gli atleti atterreranno a valle, nell’area di Pradaccio. "I Mondiali di deltaplano a Laveno Mombello - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino - rappresentano un evento di grande rilievo strategico per tutta la Lombardia, con particolare importanza per l’area dell’Alto Varesotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lanci mozzafiato e gare spettacolari. Arrivano le stelle del deltaplano: "Visibilità per il nostro territorio"

Cerca Video su questo argomento: Lanci Mozzafiato Gare Spettacolari Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Lanci mozzafiato e gare spettacolari. Arrivano le stelle del deltaplano: Visibilità per il nostro territorio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lanci mozzafiato e gare spettacolari. Arrivano le stelle del deltaplano: "Visibilità per il nostro territorio"

Segnala ilgiorno.it: Si parte… in volo: da domani al 14 giugno Laveno Mombello ospiterà il terzo campionato mondiale di deltaplano, una competizione che vedrà partenze mozzafiato dalle vette circostanti, atterraggi strate ...