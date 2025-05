L’analisi di Bruno Vespa la sinistra dai mille volti

Bruno Vespa analizza il variegato mondo della sinistra, evidenziando come l'unità possa essere un'illusione se non c'è una vera sintesi politica. Mentre il centrosinistra festeggia conquiste come quella di Genova, emerge una domanda cruciale: può una coalizione vincente esistere senza una visione condivisa? Un tema che risuona in un'epoca in cui le divisioni politiche sembrano più accentuate che mai. Scoprite perché la coesione è il vero segreto del successo!

Roma, 31 maggio 2025 – È vero, come dice qualcuno, che l'unità del centrosinistra è possibile solo se è sbilanciata a sinistra? Ancora non si erano spenti i legittimi festeggiamenti per la vittoria a Genova del ' campo larghissimo ' che Giuseppe Conte ha ricordato che non basta la somma aritmetica dei voti a costruire una maggioranza politica. (Ne sa qualcosa Romano Prodi ). Conte è dunque il Bertinotti del primo quarto del nuovo secolo? Angelo Bonelli si candida a essere il nuovo Pecoraro Scanio la cui politica ambientalista fu il tormento del buon Romano? Un governo si misura innanzitutto sulla politica estera.

Il buonismo di certa sinistra sempre pronta a fare le analisi del sangue agli altri

Il buonismo di certa sinistra, spesso pronta a giudicare gli altri con analisi superficiali, rimane un tema attuale.

