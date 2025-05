L’amministrazione Trump ha pubblicato un report sulle malattie dei bambini che cita studi che non esistono

Un report dell'amministrazione Trump sulle malattie infantili ha sollevato polemiche, citando studi inesistenti. Questo episodio mette in luce una questione più ampia: la disinformazione nella sanità pubblica e il suo impatto sulla fiducia dei cittadini. In un'epoca in cui le fake news proliferano, è fondamentale saper discernere tra dati affidabili e bufale. La salute dei bambini merita trasparenza e verità. Che futuro ci aspetta?

L’amministrazione Trump ha pubblicato la scorsa settimana un rapporto sulle malattie infantili che cita studi che non esistono. Lo ha notato l’agenzia Notus, che ha messo sotto accusa il testo della Commissione presidenziale Make America Healthy Again (Maha) del segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr. La notizia è stata ripresa dal New York Times, che successivamente ha trovato ulteriori riferimenti sbagliati nel report. Gli studi che non esistono. Il documento parla dei disturbi mentali, dei farmaci prescritti ai bambini e del cibo servito nelle mense scolastiche. Citando una ricerca di Katherine Keyes, professoressa di epidemiologia alla Columbia University. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «L’amministrazione Trump ha pubblicato un report sulle malattie dei bambini che cita studi che non esistono»

Cerca Video su questo argomento: Amministrazione Trump Ha Pubblicato Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, stop ai visti per studenti. Prima il controllo dei social; Dazi, Usa e Cina al lavoro per un colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping; «L'amministrazione Trump ha pubblicato un report sulle malattie dei bambini che cita studi che non esistono»; Stati Uniti: Elon Musk annuncia che lascia il Doge e l'amministrazione Trump. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dazi, Usa e Cina al lavoro per un colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping

Scrive ilsole24ore.com: In un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social il presidente Usa ha ricordato che le tariffe elevate imposte durante la sua presidenza avevano reso “quasi impossibile” per la Cina esportare beni ...

Musk lascia l’amministrazione Trump ma resterà consigliere, mentre i dazi Usa finiscono in tribunale

Riporta informazione.it: Elon Musk ha annunciato la fine del suo ruolo formale nell’amministrazione Trump, ma ha chiarito che continuerà a offrire consulenza al presidente. 'Non è un addio, è solo l’inizio di un altro tipo di ...

Musk lascia l’Amministrazione USA ma resta vicino a Trump. Le accuse del NYT e l’ira dell’imprenditore

Segnala notizie.tiscali.it: Accusato di aver consumato sostanze stupefacenti. Il presidente degli Stati Uniti lo ha ringraziato per l’impegno ...