L'amministrazione Trump ha messo la parola fine a un programma cruciale per la ricerca di un vaccino contro l'HIV, tagliando 258 milioni di dollari. Questa scelta non solo frena i progressi scientifici, ma riflette anche una tendenza globale alla diminuzione dei finanziamenti nella lotta contro le malattie infettive. È un momento critico: cosa significa per il futuro della salute pubblica e per milioni di persone in attesa di una speranza?

È stato chiuso definitivamente un programma da 258 milioni di dollari che si era rivelato determinante per la ricerca di un vaccino contro l’Hiv. È questo l’ultimo colpo di grazia inferto dall’amministrazione Trump alla ricerca e, nella fattispecie, a iniziative legate alla lotta contro l’ Aids e alla prevenzione della malattia. Lo scrive il New York Times da cui si apprende che la notizia è stata comunicata da funzionari della divisione Hiv del National Institutes of Health ai responsabili del programma della Duke University e dello Scripps Research Institute. Un programma che si basava su un approccio diverso alla malattia, che studiava cioè le risposte immunitarie dell’organismo al virus grazie ai cosiddetti “ anticorpi neutralizzanti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’amministrazione Trump chiude un programma di ricerca sul vaccino contro l’Hiv: tagliati 258 milioni

“Dopo gli ordini di Trump devo tagliare il personale del mio laboratorio. Così si distrugge la ricerca negli Usa”

Dopo gli ordini di Trump, il mio laboratorio sta affrontando una drastica riduzione del personale, che ne compromette la ricerca.

