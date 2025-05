L’amica di Santo ucciso dal parcheggiatore abusivo a Catania | “Gli regalava cibo e vestiti l’ho visto morire”

Una tragedia che colpisce il cuore di Catania e mette in luce il dramma dei parcheggiatori abusivi, spesso invisibili ma pericolosi. Santo, un giovane generoso, ha trovato la morte in un'ingiustificabile aggressione. La sua storia ci ricorda che la bontà può essere vulnerabile in un contesto sociale difficile. L’amore e l’umanità possono però brillare anche nei momenti più bui. Un appello a riflettere su chi ci circonda.

Il racconto di un'amica di Santo, il 30enne ucciso ieri a coltellate a Catania da un parcheggiatore abusivo: "Ragazzone alto e buono come il pane, aveva regalato al suo aggressore i vestiti e tante volte da mangiare. Gli ultimi secondi di vita Santo li ha passati con noi a cercare di restare vivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’amica di Santo, ucciso dal parcheggiatore abusivo a Catania: “Gli regalava cibo e vestiti, l’ho visto morire”

Santo Re ucciso dal posteggiatore abusivo a Catania, il racconto dei colleghi: "Aveva già causato problemi"

Un tragico episodio scuote Catania: un padre di 4 mesi è stato ucciso da un posteggiatore abusivo. La vittima, dipendente della storica pasticceria Quaranta, era ben voluto dai colleghi e amato dalla sua famiglia.

John Obama, chi è il 37enne che ha ucciso Santo Re: le origini nello Zimbabwe, il lavoro da parcheggiatore abusivo, il doppio arresto in passato

Scrive msn.com: Santo Salvatore Giambattista Re è stato ucciso da John Obama, un 37enne originario dello Zimbabwe, che secondo i testimoni e i clienti del bar Quaranta nel lungomare Ognina a Catania, ...

Santo Re, un omicidio senza movente: arrestato il parcheggiatore, «urlava frasi senza senso». Il dolore e la rabbia dei colleghi

Come scrive msn.com: Aveva 31 anni Santo Salvatore Giambattista Re, il pasticciere ucciso a piazza Mancini, Catania, massacrato a coltellate e trovato riverso a terra in una pozza di sangue: per l'omicidio ...

Santo, il pasticciere 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo a Catania: “Tornava a casa dalla figlia”

Segnala fanpage.it: Si chiamava Santo R. e lavorava presso una delle pasticcerie più famose di Catania il giovane ucciso ieri al culmine di una lite con un parcheggiatore ...