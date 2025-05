Laila Al Habash torna con il singolo Fumantina fuori anche il video

Laila Al Habash è tornata a far parlare di sé con "Fumantina", un singolo che promette di accendere le playlist di tutti gli amanti della musica italiana. Questo brano, preludio al suo atteso secondo album, si distingue per il suo ritmo coinvolgente e il video suggestivo diretto da Zavvo Nicolosi. In un'epoca in cui l'autenticità è la chiave del successo, Laila ci invita a scoprire un universo sonoro ricco di emozioni. Non perdere l'occasione di ascoltar

Laila Al Habash pubblica Fumatina, singolo che anticipa il secondo album della cantautrice e che è accompagnato dal video ufficiale. Laila Al Habash torna con nuova musica: Fumantina, il nuovo singolo, è disponibile in digitale (Undamento under exclusive license ti M.A.S.T.Believe). La canzone è anche un videoclip per la regia di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli (Ground's Oranges), che esce in contemporanea alla sua pubblicazione digitale. Tutto parte da un sogno, in cui le arriva forte e chiaro il titolo del nuovo album, in uscita in autunno e che inizierà a raccontare con i singoli che lo precedono, in un graduale svelamento.

