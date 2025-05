L’adolescente in crisi d’astinenza in ospedale | Sembrava un tossicodipendente Gli era stato tolto lo smartphone | come hanno dovuto curarlo

Un adolescente in crisi d'astinenza da smartphone: un quadro inquietante che segna l'epoca moderna. Questa storia, accaduta al pronto soccorso di Orbassano, mette in luce il crescente problema della dipendenza digitale. Il giovane, sotto forte stress, ha mostrato sintomi simili a quelli di una tossicodipendenza. Un campanello d'allarme per famiglie e scuole: è tempo di riflettere sull'uso consapevole della tecnologia. La salute mentale dei nostri ragazzi è in gioco.

Come un tossicodipendente in crisi di astinenza: così si è presentato un adolescente al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, nel Torinese. Accompagnato dai genitori, il ragazzino è stato curato dallo psichiatra Gianluca Rosso perché in stato di agitazione psicomotoria severo. «Presentava esattamente gli stressi sintomi di una persona in crisi da astinenza da sostanze – dice il professor Rosso al Corriere della Sera – Peccato che, a mancargli in modo psicotropo, fosse lo smartphone». Il telefono sequestrato dai genitori e la crisi. Rosso era di guardia la sera in cui il ragazzino è arrivato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - L’adolescente in crisi d’astinenza in ospedale: «Sembrava un tossicodipendente». Gli era stato tolto lo smartphone: come hanno dovuto curarlo

