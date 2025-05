L’addio a X Factor? Ho chiuso un cerchio La musica italiana è un obbrobrio roba da supermercato | parla Manuel Agnelli

Manuel Agnelli chiude un capitolo e alza il velo sulla musica italiana: "è un obbrobrio, roba da supermercato". Queste parole non lasciano indifferenti. Mentre la scena musicale si evolve, molti si chiedono se la ricerca dell'autenticità stia davvero prendendo piede o se sia solo una facciata. L'arte di Agnelli rimane un faro in un mare di omologazione. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva il futuro a questo grande innovatore!

“Ho chiuso un cerchio in questo periodo della mia vita”. Manuel Agnelli non menziona esplicitamente “X Factor ”, ma risponde così quando gli viene chiesta conferma del suo addio al talent show di Sky. A margine della presentazione di “Lazarus”, opera rock di David Bowie e Enda Walsh in programma dal 5 al 15 giugno al Teatro Argentina di Roma e che lo vede nei panni del protagonista, il leader degli Afterhours fa intendere che a settembre non lo ritroveremo al banco dei giurati insieme ad Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia malgrado nell’ultima edizione sia riuscito a portare alla vittoria la concorrente Mimì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’addio a X Factor? Ho chiuso un cerchio. La musica italiana è un obbrobrio, roba da supermercato”: parla Manuel Agnelli

Manuel Agnelli dice addio a X Factor, segnando la fine di un'era e rivendicando la sua libertà creativa.

