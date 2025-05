L’addio a Terry uccisa da un quindicenne | La figlia | ai ragazzi pene come agli adulti Sanno bene cosa fanno

Milano si stringe attorno al ricordo di Teresa Meneghetti, strappata alla vita da un gesto inaspettato e brutale. La figlia, Silvia Bindi, lancia un appello forte: “I ragazzi sanno cosa fanno, meritano pene come gli adulti.” Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla responsabilità giovanile e la giustizia. In un'epoca in cui la violenza giovanile è in crescita, le parole di Silvia risuonano come un grido di allerta.

Milano, 31 maggio 2025 – Ultimo saluto a Teresa Meneghetti e in tanti hanno risposto all' Invito Di Silvia Bindi d essere presenti ai funerali di sua madre, uccisa in casa il 14 maggio da un quindicenne che conosceva. Molti di loro sono arrivati nella chiesa di Santa Maria Liberatrice di Milan o con magliette con scritto “Ciao Terry” per l'ultimo saluto, mentre la figlia ha ripetuto la richiesta di giustizia. "Ci sentiam o abbandonati da uno Stato che non riconosce le vittime di un reato come questo" ha detto ai giornalisti. " Noi abbiamo avuto l'ergastolo - ha detto - Le leggi devono cambiare: le pene devono essere severe e devono essere applicate anche ai tredicenni, ai quattordicenni, ai quindicenni e ai sedicenne nella stessa misura dell'adulto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’addio a Terry, uccisa da un quindicenne: La figlia: ai ragazzi pene come agli adulti. Sanno bene cosa fanno

A Milano una donna di ottantadue anni è stata uccisa da un ex vicino di casa quindicenne

A Milano, si è consumato un tragico omicidio: una donna di ottantadue anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata assassinata dal suo ex vicino di casa, un quindicenne.

