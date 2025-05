L’acqua delle meraviglie immersa nel cuore dei calanchi via alla stagione alle terme di Ramici

Scopri il benessere autentico alle terme di Ramici, un angolo incantevole immerso nei calanchi umbri. Da oggi, 31 maggio, hai l'opportunità di rilassarti e rigenerarti in un ambiente unico, con ingressi a soli 3,50 euro. In un'epoca in cui la ricerca del relax è diventata fondamentale, queste terme rappresentano una risposta perfetta per chi desidera fuggire dalla frenesia quotidiana. Non perdere l'occasione di vivere un'estate di meraviglie!

Tra campi di grano e colline di calanchi, immersi nell'acqua delle meraviglie: si apre oggi, 31 maggio, la stagione estiva alle terme di Ramici di Lugnano in Teverina. La struttura gestita dall'associazione Athanor Eventi sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. L'ingresso è di 3,50 euro.

