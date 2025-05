L’accountant 2 conquista il box office e si posiziona tra i film di maggior successo di ben affleck

"The Accountant 2" sta facendo parlare di sé, conquistando il box office e confermando Ben Affleck come una delle star più affermate del cinema contemporaneo. Con un incasso che si avvicina ai 65 milioni, il film non solo riaccende l’interesse per i thriller d’azione, ma segna anche il ritorno di storie avvincenti che mescolano adrenalina e intelligenza. Sarà il segnale di una nuova era per il genere? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

successo al box office di "the accountant 2": un nuovo traguardo per il film con ben affleck. Il sequel del thriller d'azione del 2016, The Accountant 2, sta raggiungendo risultati significativi nelle sale cinematografiche, continuando a salire nella classifica dei film più redditizi dell'attore ben affleck. Con un incasso che si avvicina ai 65 milioni di dollari nel suo sesto settimana di programmazione, il film sta consolidando la propria posizione e superando altri titoli storici nella graduatoria interna dell'attore. andamento delle performance commerciali. Secondo le fonti di settore, The Accountant 2 ha recentemente superato la soglia dei $65 milioni in ricavi domestici.

