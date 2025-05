L’accordo tra Russia e Iran sulla produzione di droni a lungo raggio

La recente intesa tra Russia e Iran per la produzione di droni a lungo raggio segna un balzo significativo nella cooperazione militare tra due potenze isolate dalle sanzioni internazionali. Questo accordo non solo potenzia l'arsenale russo, ma pone anche interrogativi sulle dinamiche geopolitiche globali, in un contesto dove la tecnologia dei droni sta diventando sempre più cruciale nei conflitti moderni. Quale sarà il prossimo passo in questo alleanza inaspettata?

La collaborazione tra Iran e Russia per produrre droni di progettazione iraniana su suolo russo ha rafforzato i legami militari tra i due stati pesantemente sanzionati e ha notevolmente potenziato l'industria dei droni russa, secondo un rapporto pubblicato giovedì. Nei due anni trascorsi da quando Mosca ha stretto un accordo con Teheran per lo scambio di tecnologia e l'avvio della produzione di droni senza pilota (Uav) nella regione del Tatarstan, in Russia, il paese ha aumentato significativamente la propria capacità di produzione interna di droni, utilizzandola per colpire le città ucraine con centinaia di Uav al giorno.

Russia e Nato in gara per chi avrà i primi droni in grado di operare nell’Artico

La crescente competizione tra Russia e NATO si concentra sulla corsa allo sviluppo di droni avanzati per operare nell'Artico.

L'accordo tra Russia e Iran sulla produzione di droni a lungo raggio

