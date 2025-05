La webapp alla scoperta del Museo Valtellinese

Scopri il Museo Valtellinese di Storia e Arte come mai prima d'ora! Con la nuova webapp Dida, l'arte diventa accessibile e coinvolgente per tutti. In un’epoca in cui tecnologia e cultura si intrecciano, il Mvsa si pone all'avanguardia, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più digitale. Non perdere l'occasione di esplorare le meraviglie della Valtellina con un semplice clic!

La tecnologia al servizio della cultura: una webapp alla scoperta del Mvsa. Un museo aperto, accessibile e coinvolgente, su misura per ogni tipo di pubblico: con la webapp Dida il Museo Valtellinese di Storia e Arte si allinea all'offerta dei grandi musei. "Grazie a questo progetto avremo un museo all'avanguardia e accessibile a tutti, affinché quanto è qui custodito viva attraverso il racconto – ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta –. Siamo molto orgogliosi di questa applicazione perché ci consente di raggiungere pubblici diversificati, per provenienza, età e bisogni".

